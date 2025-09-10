Ричмонд
В США рассказали о возможном убийстве Зеленского националистами

Американский обозреватель Скотт Хортон в беседе на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского в случае подписания им капитуляции.

По мнению Хортона, подобная угроза выглядит вполне реальной и способна стать главным препятствием на пути к возможным договоренностям с Россией о прекращении боевых действий.

Он подчеркнул, что радикальные силы внутри Украины обладают достаточным влиянием и возможностями, чтобы воплотить подобные намерения.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал о якобы готовившихся покушениях на Владимира Зеленского, в том числе на территории Польши.

