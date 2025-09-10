Япония закрывает свои дипломатические центры в России: с чего начался конфликт стран, как на него повлиял Киев

Дипломатические центры были закрыты на фоне изменений ситуации в российско-японских отношениях, заявил Хаяси.
Правительство Японии приняло решение о прекращении деятельности всех шести центров технического содействия реформам в России. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. По его словам, данное решение связано с изменившейся ситуацией внутри РФ, а также с текущим состоянием российско-японских отношений.
Генсек подчеркнул, что центры выполнили возложенные на них задачи в полном объеме. Он также уточнил, что российская сторона была официально уведомлена о закрытии учреждений по дипломатическим каналам. С чего начался конфликт между двумя странами и как на него повлиял украинский кризис — в материале URA.RU.
Почему закроются дипломатические центры в России.
Японские центры технического содействия начали работу в 1994 году для поддержки социально-экономических реформ в Российской Федерации. С момента основания они способствовали развитию двусторонних связей посредством организации специализированных курсов, пятидневных программ по изучению японского языка, бизнес-матчинга и других мероприятий, отметил Хаяси.
«Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление», — отметил Хаяси.
Журналист издания «Хоккайдо синбун» также обратился к генсеку с вопросом относительно проведенных в августе проверок в японском центре во Владивостоке. В ответ Есимаса Хаяси сообщил, что властям известно о визитах сотрудников российского министерства внутренних дел в японский центр во Владивостоке 30 июля и 26 августа, в ходе которых были проведены проверки, включая опросы работников учреждения. Токио настоятельно требует от российской стороны обеспечить безопасность персонала центра и предпринимает все необходимые меры для своевременного реагирования на сложившуюся ситуацию.
С чего все началось.
Япония отвернулась от России в 2022 году, а Путин призывал к диалогу.
В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла ряд санкционных мер в отношении Российской Федерации. В ответ Россия 21 марта 2022 года объявила о прекращении переговоров с Токио по заключению мирного договора, приостановке безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова, а также о выходе из диалога по вопросам совместной хозяйственной деятельности на данной территории.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что инициатором свертывания двустороннего диалога выступила именно японская сторона. В Кремле отмечали, что действия Токио, выражающие солидарность с недружественной политикой западных стран по отношению к Москве, негативно сказываются на развитии двусторонних отношений.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин сообщал о стремлении выстраивать долгосрочные отношения с Японией и призывал страну к объективной оценке происходящего и возвращению к диалогу. Он также отмечал, что Москва не предпринимала в отношении Токио недружественных шагов, а введение санкций и определение России в качестве угрозы исходили от японской стороны. РФ не рассматривает Японию в качестве противника и не намерена препятствовать восстановлению сотрудничества — наоборот, страна всегда выступала за поддержание диалога и поиск решений по вопросам мирного договора. При этом Путин отметил положительное отношение россиян к японской культуре и кухне. а также то, что в Токио сохраняется значительное число сторонников сотрудничества с РФ, особенно в сфере энергетики.
РФ прекратила действия меморандумов с Японией.
Однако в январе 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства России о прекращении действия меморандумов с Японией, регулирующих создание и функционирование японских центров технической поддержки реформ в стране. Данные соглашения были подписаны 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003 года во Владивостоке.
Достижение этих договоренностей основывалось на взаимопонимании о необходимости развития конструктивного партнерства, а также укрепления связей в экономической и культурной сферах. Как отметили в МИД РФ, в условиях продолжающейся антироссийской политики Японии поставленные в меморандумах цели и задачи утратили свою актуальность, а дальнейшее взаимодействие в рамках этих документов стало невозможным.
«Предпринимаемые с февраля 2022 года беспрецедентные недружественные шаги Токио в отношении нашей страны, включая нелегитимные санкции против российского руководства, граждан, финансовых институтов и целых секторов экономики, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле, участие — независимо от его формы — в расхищении суверенных авуаров, идут вразрез с духом и буквой меморандумов», — подчеркнули ведомстве.
В ведомстве особо отметили, что на фоне продолжающейся антироссийской линии японских властей ранее заявленные цели сотрудничества полностью исчерпали себя. Они больше не отвечают актуальным реалиям.
Япония выступила за сближение с РФ.
В сентябре 2025 года глава администрации Нэмуро Масатоси Исигаки высказался в поддержку восстановления двустороннего сотрудничества двух стран в сфере сейсмологических исследований и мониторинга цунами. Он отметил, что проведение совместных научных проектов крайне важно для обеспечения безопасности населения обеих стран.
«Благодаря совместным исследованиям, например, путем установки дополнительного оборудования для наблюдения за цунами вдоль островов Тисима, мы можем взаимно оперативно отслеживать возникновение и приближение цунами», — отметил Исигаки.
Мэрия Нэмуро ведет активный диалог с центральными органами власти Японии, разъясняя необходимость продолжения подобного взаимодействия вне зависимости от сложившейся политической ситуации. По словам Исигаки, наряду с культурными и художественными обменами, взаимодействие с РФ в области предупреждения природных катастроф должно оставаться приоритетом.