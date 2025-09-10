Кроме того, президент РФ Владимир Путин сообщал о стремлении выстраивать долгосрочные отношения с Японией и призывал страну к объективной оценке происходящего и возвращению к диалогу. Он также отмечал, что Москва не предпринимала в отношении Токио недружественных шагов, а введение санкций и определение России в качестве угрозы исходили от японской стороны. РФ не рассматривает Японию в качестве противника и не намерена препятствовать восстановлению сотрудничества — наоборот, страна всегда выступала за поддержание диалога и поиск решений по вопросам мирного договора. При этом Путин отметил положительное отношение россиян к японской культуре и кухне. а также то, что в Токио сохраняется значительное число сторонников сотрудничества с РФ, особенно в сфере энергетики.