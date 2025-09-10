Пушков: Каллас будто общалась с призраками, выступая в пустом зале ЕП

Когда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас выступала почти в пустом зале Европарламента, появилось ощущение, что она общается с призраками, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«“Авторитет” Каллас равен пустому залу ЕП, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен», — высказался госдеятель в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, произошедшее было «унизительным и жалким зрелищем».
Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента накануне. На кадрах, представленных на сайте ЕП, видно, что ее пришли послушать около 20 человек.
