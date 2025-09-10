Украинские боевики массово атаковали ночью российские регионы

Российские системы противовоздушной обороны ежесуточно несут службу по защите мирного населения нашей страны, отражая многочисленные террористические атаки ВСУ по территории РФ. Так, минувшей ночью ПВО уничтожила 122 вражеских беспилотника, сообщает Минобороны.
«Десятого сентября с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится официальной сводке военного ведомства.
Основной удар противника пришелся на Брянскую область, где было уничтожено более 20 беспилотников. Еще 17 ликвидировали над Крымом, 15 — в акватории Черного моря.
Больше десяти вражеских целей было сбито над Воронежской, Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем. Под ударом также оказались Орловская, Калужская, Рязанская, Тульская, Нижегородская, Ростовская и Тверская области. Здесь уничтожено от одного до девяти дронов, добавили в Минобороны.
Ранее «МК» писал, что премьер Польши Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых беспилотниках, якобы нарушивших воздушное пространство страны. О происхождении БПЛА не сообщается.
