Украинские боевики массово атаковали ночью российские регионы

Больше десяти вражеских целей было сбито над Воронежской, Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем. Под ударом также оказались Орловская, Калужская, Рязанская, Тульская, Нижегородская, Ростовская и Тверская области. Здесь уничтожено от одного до девяти дронов, добавили в Минобороны.