Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выразил мнение, что главаря киевского режима Владимира Зеленского может ожидать такой же исход, как и погибшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Журавлёв отметил, что не хотел бы злорадствовать, но считает, что такая же судьба ждёт всё нынешнее киевское руководство. По его словам, Парубия надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому, поскольку его действия привели к нынешнему конфликту. Напомним, что Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Неизвестный совершил около восьми выстрелов и скрылся с места преступления.