Алаудинов сообщил об активизации освобождения ДНР

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты Вооруженных сил России стали ежедневно освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Там на всех участках у нас линия боевого соприкосновения активно продвигается вглубь обороны противника. Ежедневно освобождается очень большое количество территорий», — подчеркнул Апти Алаудинов в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Генерал-лейтенант отметил, что буквально каждый день российские бойцы занимают новые позиции на Донецком направлении. Он обратил внимание на то, что продвижение Вооруженных сил РФ продолжается по всей линии фронта.
Стоит добавить, что ранее Апти Алаудинов сообщил и другую важную новость. Командир спецназа «Ахмат» определил критерии, по которым Россия уже де-факто успешно завершила спецоперацию на Украине.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.