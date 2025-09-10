Ричмонд
В Самарской области чиновники незаконно взяли на работу подростков

Администрацию сельского поселения Максимовка Самарской области уличили в нарушении закона при временном трудоустройстве несовершеннолетних.

Глава муниципалитета получил представление контрольного органа. Также в отношении него было возбуждено административное дело за допуск необученных работников к исполнению обязанностей без проверки необходимых знаний (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что в июле 2025 года чиновники приняли на работу для благоустройства населенных пунктов четырех подростков. С несовершеннолетними не заключили трудовые договоры, также не издали приказы об их приеме на работу.

Кроме того, администрация не получила от законных представителей подростков соответствующее согласие. Также работников не ознакомили с правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями. После вмешательства прокуратуры виновное должностное лицо оштрафовали на 15 тыс. руб.