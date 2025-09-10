Ричмонд
Павел Дуров гордится, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Основатель мессенджера высказался о роли Telegram в протестах против политики Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о своей гордости за то, что платформа стала инструментом протестов во Франции против политики президента страны Эммануэля Макрона.

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики Макрона», — написал он в соцсети Х*, подчеркнув, что французы спустя восемь лет забвения «устали от пустого пиара и позерства со стороны властей, и теперь наносят ответный удар».

На 10 сентября во Франции запланированы масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все».

8 сентября депутаты Нацсобрания заявили о недоверии правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. Новым премьером был назначен министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

