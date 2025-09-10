Павел Дуров гордится, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о своей гордости за то, что платформа стала инструментом протестов во Франции против политики президента страны Эммануэля Макрона.
«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики Макрона», — написал он в соцсети Х*, подчеркнув, что французы спустя восемь лет забвения «устали от пустого пиара и позерства со стороны властей, и теперь наносят ответный удар».
На 10 сентября во Франции запланированы масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все».
8 сентября депутаты Нацсобрания заявили о недоверии правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. Новым премьером был назначен министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.