Трамп заявил о продолжении переговоров с Моди по пошлинам

После возвращения Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении целого ряда торговых партнеров, включая Индию. В конце августа тарифы для этой страны были увеличены на 25%, что довело их общий уровень до 50%. Американский лидер объяснил это тем, что Индия прямо или косвенно продолжает закупать нефть у России.