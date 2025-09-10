Ричмонд
Трамп заявил о продолжении переговоров с Моди по пошлинам

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают консультации, направленные на устранение торговых препятствий между двумя странами.

Трамп подчеркнул, что рассчитывает в ближайшие недели встретиться со своим «очень хорошим другом», премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, стороны способны без труда достичь соглашения, которое будет выгодно обеим странам.

После возвращения Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении целого ряда торговых партнеров, включая Индию. В конце августа тарифы для этой страны были увеличены на 25%, что довело их общий уровень до 50%. Американский лидер объяснил это тем, что Индия прямо или косвенно продолжает закупать нефть у России.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал такие меры несправедливыми и неоправданными. В Кремле же отметили, что подобные шаги Вашингтона фактически являются наказанием за покупку российской нефти.

Читайте также: Трамп толкает ЕС к самоубийству из-за Китая и Индии.

