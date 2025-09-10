Ричмонд
В Варшаве закрыли аэропорты из-за угрозы атаки БПЛА в воздушном пространстве

В Польше закрыли аэропорты Варшавы и Жешува из-за вторжения в воздушное пространство страны неизвестных объектов.

В Польше закрыли аэропорты Варшавы и Жешува из-за вторжения в воздушное пространство страны неизвестных объектов. Позже к этому списку добавили аэрогавань в Люблине. Об этом информирует Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Данный факт подтвердили и в министерстве обороны страны. «Проводится операция, направленная на выявление и обезвреживание этих объектов», говорится в сообщении ведомства.

По данным источника, в Польше закрыты 4 аэрогавани. Среди них и столичный аэропорт им. Фридерика Шопена. Также временно ограничена работа международного аэропорта Жешув-Ясёнка.

Напомним, в Польше 10 сентября привели в боевую готовность силы ПВО из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных летательных объектов. Командование ВС страны сообщило о поднятых в небо польских и союзных самолетов.

Читайте также: Польский премьер доложил генсеку НАТО о сбитых над страной БПЛА.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

