В Ленобласти упростили получение выплаты за третьего ребенка для родителей до 35 лет

Выплату для молодых многодетных семей ввели в регионе в июне 2025 года. Семьи, где возраст обоих родителей или единственного родителя не превышает 35 лет, могут получить 300 тыс. рублей после рождения третьего ребенка. Изначально обязательным условием было проживание обоих родителей в Ленобласти не менее пяти лет. Теперь требования смягчили, однако регистрация ребенка в регионе остается обязательной.