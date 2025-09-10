В зоне СВО уничтожили группу ВСУшников под психотропами

«В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — сказал собеседник агентства.
Ранее неоднократно сообщалось о применении украинскими военными различных психотропных веществ. Так, буквально накануне пленный боец ВСУ подобная практика применялась регулярно с целью изменения психофизического состояния солдат.