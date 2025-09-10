В Польше поднялась паника из-за ночного вторжения БПЛА

Польский премьер-министр Дональд Туск решил собрать экстренное заседание кабинета министров из-за ночного инцидента с незаконным вторжением неустановленных беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых беспилотниках над территорией Польши. Иных подробностей он не обнародовал.
Кроме того, из-за незапланированной военной активности были закрыты несколько аэропортов, в том числе, и в Варшаве. Отмечалось, что угроза была ликвидирована.
