Боец Чекист: ВС России модернизировали трофейные мины ВСУ Пенал и Пряник

Российские военные доработали найденные украинские мины «Пенал» и «Пряник», повысив их надёжность и избирательность срабатывания. Об этом РИА «Новости» рассказал командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Чекист.

«У них есть мина, называется “Пенал”. Сбрасывается с FPV-квадрокоптера. Свою эффективность она показала ещё у врага. В данном случае мы нашли эту мину, создали макет, доработали боевую часть», — сказал он.

Российские военные повысили прочность изделия, чтобы устройство срабатывало только по нужной цели и не детонировало при случайном ударе о дерево или асфальт. Боец также отметил, что противник пытается модернизировать те же образцы, но российские изменения скрыты: боеприпас, по его словам, нельзя разминировать — он либо взрывается, либо остаётся целым, и это мешает врагу скопировать конструкцию.

Ранее Life.ru сообщал, что в России разработали первый в мире учебно-тренировочный БЭК «Макаровец». Он многофункционален: может использоваться как учебный катер, платформа для тестирования нового оборудования, имитатор малоразмерных целей противника и средство для минной разведки с применением подводных аппаратов.