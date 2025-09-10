Боец Чекист: ВС России модернизировали трофейные мины ВСУ Пенал и Пряник

Российские военные повысили прочность изделия, чтобы устройство срабатывало только по нужной цели и не детонировало при случайном ударе о дерево или асфальт. Боец также отметил, что противник пытается модернизировать те же образцы, но российские изменения скрыты: боеприпас, по его словам, нельзя разминировать — он либо взрывается, либо остаётся целым, и это мешает врагу скопировать конструкцию.