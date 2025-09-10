Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер поручил завершать дорожные ремонты в Челябинской области до конца июля

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал изменить подход к срокам проведения дорожных работ в регионе. На совещании в Магнитогорске он заявил, что основной объем ремонтных работ должен завершаться в июне-июле, чтобы уже в августе жители могли пользоваться обновленными дорогами.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Я бы хотел, и жители этого хотят, чтобы мы с вами значительный объем работ завершали в период с июня по июль, чтобы уже в августе мы с вами ездили по новым дорогам. А они завершают дорожный сезон в октябре или в ноябре, ближе к снегу.

сказал Текслер во время областного совещания

Губернатор подчеркнул необходимость ускорить темпы работ без снижения качества. Часть дорожных проектов уже завершена в Копейске и поселке Локомотивный. Глава региона также отметил, что на дорожные работы ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, которые должны использоваться максимально эффективно.