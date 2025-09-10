Текслер поручил завершать дорожные ремонты в Челябинской области до конца июля

Я бы хотел, и жители этого хотят, чтобы мы с вами значительный объем работ завершали в период с июня по июль, чтобы уже в августе мы с вами ездили по новым дорогам. А они завершают дорожный сезон в октябре или в ноябре, ближе к снегу.
Губернатор подчеркнул необходимость ускорить темпы работ без снижения качества. Часть дорожных проектов уже завершена в Копейске и поселке Локомотивный. Глава региона также отметил, что на дорожные работы ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, которые должны использоваться максимально эффективно.