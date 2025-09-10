Гайдукевич: закрытие Польшей границы с Беларусью не связано с учениями

Поясню по закрытию Польшей границы якобы в связи с проведением учений. Ну, конечно же, ни с какими учениями это не связано. Беларусь и Россия проводят учения, но Польша прекрасно знает, что никакой угрозы эти учения не несут. Учения проходят каждый год.
По его мнению, первое, с чем связано это решение Варшавы — это огромное количество внутренних проблем у самой Польши.
Надо населению какую-то угрозу показывать. Какую угрозу? Вот угроза якобы со стороны Беларуси и России. Не с Украины, откуда беженцы идут тысячами, там где война идет, а вот якобы с Беларуси и России.
Вторая причина, по его мнению, связана с тем, что Польша сделала ставку на то, что она «якобы борется против Беларуси и России, что она форпост Европы и западного мира». А на это нужны деньги.
«Поэтому они (власти Польши — Sputnik) постоянно клянчат на это деньги. И, естественно, им надо вот этот уровень подогревать», — добавил он.
Гайдукевич назвал и третью предполагаемую причину закрытия границы.
Неделю назад белорусские спецслужбы задержали польского шпиона. Естественно, польскому руководству это не понравилось. Как же так посмели задержать польского шпиона? Он во всем сознался, он дает показания, сотрудничает со следствием.
Задержание польского шпиона в Беларуси: Варшава утверждает, что он монах>>>.
При этом польские власти призвали своих граждан покинуть Беларусь, но польские граждане, по словам Гайдукевича, их не послушали.
Только за год уже этот приехали 120 тысяч поляков по безвизу (в Беларусь — Sputnik). И сейчас тысячи приезжают. Поэтому такая нервная реакция, поэтому приняли решение на время учений закрыть границу и тем самым еще больше ударить по себе, по своим гражданам, по польской экономике.
Закрытие границы
Польский премьер-министр Дональд Туск во вторник заявил, что Польша 11 сентября в полночь закроет границу с Беларусью. Он объяснил, что данное решение связано с проведением белорусско-российских учений «Запад-2025», старт которых запланирован на эту пятницу.
Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. Заявлялось, что на них будут приглашены военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Минске. В Минобороны отмечали, что Беларусь оповестит все государства о проводимых мероприятиях в рамках этих маневров и пригласит наблюдателей.