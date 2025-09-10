Гайдукевич: закрытие Польшей границы с Беларусью не связано с учениями

Только за год уже этот приехали 120 тысяч поляков по безвизу (в Беларусь — Sputnik). И сейчас тысячи приезжают. Поэтому такая нервная реакция, поэтому приняли решение на время учений закрыть границу и тем самым еще больше ударить по себе, по своим гражданам, по польской экономике.