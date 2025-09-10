Ричмонд
Премьер Польши Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за атаки БПЛА

Экстренное заседание правительства Польши состоится в 09:00 по мск.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства страны. Как сообщил в Х* пресс-секретарь польского кабмина Адам Шлапка, заседание состоится в 08:00 (09:00 мск).

Он добавил, что Туск проводит встречу с министрами, отвечающими за государственную безопасность.

Ранее в среду Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши ночью. По его словам, против объекта были применены вооружения.

Местные СМИ писали, что в стране закрыли четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, в связи с «незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности». Военные Польши, между тем, утверждают, что перехватили несколько БПЛА, нарушивших воздушное пространство республики.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

