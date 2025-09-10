Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко утром 10 сентября сообщил о новой атаке боевиков ВСУ. Подробности указаны в его Telegram-канале.
«…Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — сообщил Андрей Кравченко.
Мэр также напомнил горожанам о запрете на фото- и видеосъемку происходящего, включая работу экстренных служб.
К сожалению, боевики ВСУ практически ежедневно пытаются совершить нападения на мирные российские регионы. Однако солдаты Вооруженных сил РФ также продолжают устранят исходящую от радикалов угрозу — ранее генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал, какие критически важные объекты киевского режима удалось поразить в ходе нового комбинированного удара 7 сентября.
