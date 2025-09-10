Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радикалы ВСУ вновь пытаются атаковать Новороссийск безэкипажными катерами

Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко утром 10 сентября сообщил о новой атаке боевиков ВСУ.

Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко утром 10 сентября сообщил о новой атаке боевиков ВСУ. Подробности указаны в его Telegram-канале.

«…Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — сообщил Андрей Кравченко.

Мэр также напомнил горожанам о запрете на фото- и видеосъемку происходящего, включая работу экстренных служб.

К сожалению, боевики ВСУ практически ежедневно пытаются совершить нападения на мирные российские регионы. Однако солдаты Вооруженных сил РФ также продолжают устранят исходящую от радикалов угрозу — ранее генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал, какие критически важные объекты киевского режима удалось поразить в ходе нового комбинированного удара 7 сентября.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.