«В том числе над Варшавой». Соседняя с Беларусью Польша частично закрыла воздушное пространство

Ранее в среду, 10 сентября, премьер-министр Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши и ликвидации этой угрозы. Как пишет РИА Новости, речь якобы идет о нескольких дронах. В связи с этим было закрыто по крайней мере четыре аэропорта. На утро 10 сентября Туск созвал правительство на экстренное совещание.