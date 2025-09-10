«В том числе над Варшавой». Соседняя с Беларусью Польша частично закрыла воздушное пространство

Соседняя с Беларусью Польша частично закрыла воздушное пространство — в том числе и над столицей страны, Варшавой. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство приводит информацию варшавского аэропорта имени Шопена:
«В связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности воздушное пространство над частью страны, включая аэропорт имени Шопена, временно закрыто».
При этом сама авиагавань открыта, но полеты не осуществляет.
Ранее в среду, 10 сентября, премьер-министр Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши и ликвидации этой угрозы. Как пишет РИА Новости, речь якобы идет о нескольких дронах. В связи с этим было закрыто по крайней мере четыре аэропорта. На утро 10 сентября Туск созвал правительство на экстренное совещание.
Позже РИА Новости стало известно, что воздушное пространство над Варшавой снова открыто.
Напомним, накануне, 9 сентября, стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.