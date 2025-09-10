Ричмонд
Премьер Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за дронов в небе Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель кабмина Адам Шлапка.

Источник: Life.ru

«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00 (09.00 мск)», — написал Шлапка.

Напомним, Польша сегодня утром заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство республики. В связи с этим была временно ограничена работа некоторых аэропортов, включая варшавский, а также была поднята боевая авиация, в том числе истребители союзников по НАТО. По словам Дональда Туска, несколько БПЛА были сбиты над польской территорией.

