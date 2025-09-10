Премьер-министр Польши заявил, что Польша сбила беспилотники над своей территорией на фоне ударов России по Украине. Варшавский премьер Дональд Туск заявил, что операция началась после «неоднократных нарушений воздушного пространства Польши».
Польша заявила, что привела в действие свои собственные средства ПВО и средства ПВО НАТО, чтобы сбивать беспилотники над своей территорией после неоднократных нарушений ее воздушного пространства во время ударов России по Украине, что стало первым случаем за все время конфликта, пишет The Guardian.
«Проводится операция, связанная с неоднократным нарушением воздушного пространства Польши, — написал премьер-министр Дональд Туск в среду утром в соцсети. — Военные применили оружие против объектов». Он сказал, что находится в «постоянном контакте» с президентом Каролем Навроцким и командующим операциями.
Это заявление было сделано после того, как Польша закрыла аэропорты, а армия заявила, что начала операцию по «нейтрализации» объектов, которые пересекли ее границу.
Армия Польши назвала нарушение воздушного пространства страны «актом агрессии», а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские самолеты «применили оружие против враждебных объектов», добавив, что он находится в контакте с командованием НАТО.
Варшавский аэропорт имени Шопена, крупнейший в стране, объявил, что его воздушное пространство закрыто из-за действий военных, в то время как руководство, опубликованное Федеральным авиационным управлением США (FAA), показало, что три других объекта также были закрыты из-за «незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности».
В частности, упоминается небольшой аэропорт в восточном городе Люблин и ключевой узел логистики и передачи оружия в юго-восточном городе Жешув, отмечает The Guardian.
Первые сообщения о возможных нарушениях воздушного пространства Польши появились поздно вечером во вторник после того, как ВВС Украины заявили, что российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, создавая угрозу городу Замостье. Впоследствии это заявление было удалено из приложения для обмена сообщениями Telegram, отмечает The Guardian.
В Соединенных Штатах сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются признаком того, что «Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии».
Предполагаемое появление беспилотников произошло на следующий день после того, как новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий предупредил, что Россия якобы готова вторгнуться в другие страны после начала конфликта на Украине.
«Безопасность нашей родины является нашим высшим приоритетом», — заявил президент Кароль Навроцки, добавив, что в ближайшие часы он проведет брифинг в Бюро национальной безопасности Польши.
Напомним, Польша является членом агрессивного блока НАТО, в котором используется принцип, согласно которому нападение на одного является нападением на всех. Вера европейцев в надежность этого пакта пошатнулась при президенте США Дональде Трампе, который вместе с ключевыми членами кабинета призвал Европу взять на себя инициативу по собственной защите, напоминает CNN.
Польша находится в состоянии повышенной готовности к проникновению объектов в ее воздушное пространство с тех пор, как в 2022 году «шальная» украинская ракета попала в южную польскую деревню, в результате чего погибли два человека, напоминает The Guardian. Однако сообщений о том, что польские или союзнические системы обороны уничтожали беспилотники, не поступало.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша «находится в постоянном контакте с командованием НАТО». «Силы территориальной обороны были задействованы для наземных поисков сбитых беспилотников», — сказал он. Он призвал людей «сохранять спокойствие» и сказал, что любой, кто обнаружил фрагменты военной техники, должен сообщить об этом властям. Командование операцией заявило, что военная операция продолжается, и его подразделения «полностью готовы к немедленному реагированию». Оно призвало жителей оставаться в своих домах, заявив, что районы Подляского, Мазовецкого и Любельского воеводств находятся в наибольшей «зоне риска».
Инцидент произошел незадолго до того, как в пятницу Россия и Беларусь планируют начать военные учения, которые вызвали обеспокоенность в области безопасности в регионе, указывает The Guardian. Во вторник Польша заявила, что закроет свою границу с Беларусью в качестве меры предосторожности, а соседняя Литва также заявила, что усилит пограничный контроль.
Крупномасштабные учения «Запад-25», которые пройдут на западе России и в Белоруссии, вызвали обеспокоенность в области безопасности не только в Польше, но и в соседних с НАТО странах — лимитрофных Литве и Латвии. «В пятницу в Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются российско-белорусские маневры, очень агрессивные с точки зрения военной доктрины, — нагнетал премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства, сообщает Reuters. — Поэтому, по соображениям национальной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в связи с маневрами “Запад” в четверг в полночь».