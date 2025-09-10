Враждебная России страна заявила о сбитых беспилотниках над своей территории

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша «находится в постоянном контакте с командованием НАТО». «Силы территориальной обороны были задействованы для наземных поисков сбитых беспилотников», — сказал он. Он призвал людей «сохранять спокойствие» и сказал, что любой, кто обнаружил фрагменты военной техники, должен сообщить об этом властям. Командование операцией заявило, что военная операция продолжается, и его подразделения «полностью готовы к немедленному реагированию». Оно призвало жителей оставаться в своих домах, заявив, что районы Подляского, Мазовецкого и Любельского воеводств находятся в наибольшей «зоне риска».