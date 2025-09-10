Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер оценил обновленный сквер Металлургов в Магнитогорске

Это пространство стало второй точкой в маршруте главе региона. Сквер Металлургов — один из старейших в городе и один из самых любимых горожанами. Это место можно смело назвать сердцем Ленинского района. В прошлом году территорию сквера обновили в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: МК.RU Челябинск

В сквере выполнили большой объем работ, которые коснулись всего, начиная от восстановления утраченных исторических элементов ограждения и заканчивая ремонтом фонтанов. Здесь отреставрировали светильники, установили дополнительное освещение, устроили поливочный водопровод. На фонтанах обновили облицовку, а на тротуарах — дорожное покрытие.

Теперь есть новое игровое оборудование на детской площадке, а также новая скульптура «Счастливые».

Во время осмотра сквера Алексей Текслер также общался с жителями, которые прогуливались по парку. Многие отметили, что это — любимое место в городе.

«В том году была завершена его реконструкция, мне очень понравилось. Общались с жителями, они тоже очень тепло говорят о том, что сделано. С одной стороны сквер сохранил свои исторические элементы благоустройства — фонтаны, ограждения и в целом концепцию, но и появились новые объекты, скульптуры. Люди с удовольствием об этом говорят и я рад, что в Магнитогорске и регионе появляются такие объекты, которые притягивают жителей», — резюмировал Алексей Текслер.

Рабочая поездка в Магнитогорске продолжилась открытием нового ФОКа с бассейном в МГТУ имени Носова. Также напомним, что глава региона поучаствовал в открытии пунктов полиции на территории курорта «Притяжение».