Алексей Текслер оценил обновленный сквер Металлургов в Магнитогорске

В сквере выполнили большой объем работ, которые коснулись всего, начиная от восстановления утраченных исторических элементов ограждения и заканчивая ремонтом фонтанов. Здесь отреставрировали светильники, установили дополнительное освещение, устроили поливочный водопровод. На фонтанах обновили облицовку, а на тротуарах — дорожное покрытие.
Теперь есть новое игровое оборудование на детской площадке, а также новая скульптура «Счастливые».
Во время осмотра сквера Алексей Текслер также общался с жителями, которые прогуливались по парку. Многие отметили, что это — любимое место в городе.
«В том году была завершена его реконструкция, мне очень понравилось. Общались с жителями, они тоже очень тепло говорят о том, что сделано. С одной стороны сквер сохранил свои исторические элементы благоустройства — фонтаны, ограждения и в целом концепцию, но и появились новые объекты, скульптуры. Люди с удовольствием об этом говорят и я рад, что в Магнитогорске и регионе появляются такие объекты, которые притягивают жителей», — резюмировал Алексей Текслер.
Рабочая поездка в Магнитогорске продолжилась открытием нового ФОКа с бассейном в МГТУ имени Носова. Также напомним, что глава региона поучаствовал в открытии пунктов полиции на территории курорта «Притяжение».