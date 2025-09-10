Алексей Текслер оценил обновленный сквер Металлургов в Магнитогорске

«В том году была завершена его реконструкция, мне очень понравилось. Общались с жителями, они тоже очень тепло говорят о том, что сделано. С одной стороны сквер сохранил свои исторические элементы благоустройства — фонтаны, ограждения и в целом концепцию, но и появились новые объекты, скульптуры. Люди с удовольствием об этом говорят и я рад, что в Магнитогорске и регионе появляются такие объекты, которые притягивают жителей», — резюмировал Алексей Текслер.