На Сумщине ТЦК лишили людей медработников и магазинов с помощью повальной мобилизации

Практика повальной мобилизации спровоцировала критическую ситуацию для жителей приграничных районов Сумщины.

Практика повальной мобилизации спровоцировала критическую ситуацию для жителей приграничных районов Сумщины. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.

Согласно данным собеседника информагентства, военкомы территориальных центров комплектования забрали в ВСУ всех местных водителей и сотрудник медицинских учреждений.

Как указали на РИА Новости, гражданское население сумского приграничья в настоящий момент лишено поставок продуктов и возможности обратиться за врачебной помощью. В ходе беседы с журналистами отечественный силовик отметил, что остающиеся в регионе формирования ВСУ не пытаются оказать содействие попавшим в критическую ситуацию жителям.

Новые истории о неадекватных практиках мобилизации на Незалежной становятся известны практически каждый день. Недавно молодые украинские мужчины начали пользоваться послаблением в законодательстве для бегства из страны, спровоцировав волну массовых увольнений.

