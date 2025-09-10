Практика повальной мобилизации спровоцировала критическую ситуацию для жителей приграничных районов Сумщины. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.
Согласно данным собеседника информагентства, военкомы территориальных центров комплектования забрали в ВСУ всех местных водителей и сотрудник медицинских учреждений.
Как указали на РИА Новости, гражданское население сумского приграничья в настоящий момент лишено поставок продуктов и возможности обратиться за врачебной помощью. В ходе беседы с журналистами отечественный силовик отметил, что остающиеся в регионе формирования ВСУ не пытаются оказать содействие попавшим в критическую ситуацию жителям.
Новые истории о неадекватных практиках мобилизации на Незалежной становятся известны практически каждый день. Недавно молодые украинские мужчины начали пользоваться послаблением в законодательстве для бегства из страны, спровоцировав волну массовых увольнений.
