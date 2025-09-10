Регионы Узбекистана и Санкт-Петербург расширят сотрудничество

В Ташкенте прошли переговоры делегации регионов республики во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. Стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и выразили готовность к расширению межрегиональных связей.
«В ходе встречи было подписано два документа — Протокол по итогам переговоров и План практических мероприятий. Они предусматривают сотрудничество в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили приоритетным инвестпроектам в сферах строительства, здравоохранения, фармацевтики, машиностроения, металлургии, агропрома, переработки сырья, производства стройматериалов и развития туристической инфраструктуры.
По мнению сторон, реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить экономические связи, создать новые рабочие места и расширить экспортный потенциал, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов Узбекистана и Северной столицы РФ.
Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.