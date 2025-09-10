Регионы Узбекистана и Санкт-Петербург расширят сотрудничество

«В ходе встречи было подписано два документа — Протокол по итогам переговоров и План практических мероприятий. Они предусматривают сотрудничество в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта», — говорится в сообщении.