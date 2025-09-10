Ричмонд
Регионы Узбекистана и Санкт-Петербург расширят сотрудничество

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Регионы Узбекистана расширят сотрудничество с Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба МИПТ.

Источник: Getty Images via Unsplash

В Ташкенте прошли переговоры делегации регионов республики во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. Стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и выразили готовность к расширению межрегиональных связей.

«В ходе встречи было подписано два документа — Протокол по итогам переговоров и План практических мероприятий. Они предусматривают сотрудничество в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили приоритетным инвестпроектам в сферах строительства, здравоохранения, фармацевтики, машиностроения, металлургии, агропрома, переработки сырья, производства стройматериалов и развития туристической инфраструктуры.

По мнению сторон, реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить экономические связи, создать новые рабочие места и расширить экспортный потенциал, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов Узбекистана и Северной столицы РФ.

Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.

