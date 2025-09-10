Ричмонд
Ирина Влах подает в суд на Дорина Речана из-за блокировки ее счетов

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Экс-башкан Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы», входящей в оппозиционный предвыборный Патриотической блок, заявила, что подает в суд на премьер-министра Дорина Речана за решение заморозить счета политсилы на основании санкций Канады.

Источник: Sputnik.md

Мы рассказали о новой схеме, выдуманной для того, чтобы дискредитировать нас и подготовить будущие провокации. Мы показали, как Дорин Речан использовал свою должность и ресурсы государства, чтобы очернить меня. Я подала жалобу в ЦИК, требуя его наказания. Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы оспариваем в суде абсурдное решение межведомственного совета по надзору за [выполнением] санкций, наложенных на меня. В ближайшие дни мы сделаем новые важные заявления… А пока мы идем в суд.

рассказала Влах в опубликованном в соцсети видеоролике

Ранее Ирина Влах заявила о готовящихся против политсилы провокациях со стороны Генерального инспектората полиции. В партии располагают информацией о том, что правоохранители намерены дискредитировать ее, получив прямые указания «сверху», сообщила политик. Кроме того, она подала обращение в Центризбирком с требованием применить санкции к премьеру, который идёт кандидатом в депутаты по списку правящей партии PAS.

Премьер Молдовы Дорин Речан 5 сентября сообщил, что Межведомственный совет по надзору решил применить ограничительные меры, введенные Канадой в связи с якобы действиями России по вмешательству во внутренние дела Молдовы, и что в течение двух дней счета Влах будут заблокированы Государственной налоговой службой.