К чему бы: лузер Макрон утвердил премьером министра обороны

Воцарившийся в Париже хаос можно проследить по драматическому решению Макрона провести досрочные выборы в прошлом году, отмечает CNN. Взбудораженный успехами ультраправой партии «Национальное объединение» (РН) на европейских выборах в июне 2024 года, президент из Елисейского дворца сделал ставку на парламентские выборы. Авантюра обернулась неприятными последствиями, и его центристский блок уступил места крайне правым и крайне левым, оставив Францию с разделенным Национальным собранием и фактически неуправляемым. Но так не должно было быть, напоминает CNN. Пятая республика Франции, основанная президентом Шарлем де Голлем в 1958 году, была создана для того, чтобы положить конец хронической нестабильности, от которой страдали Третья и Четвертая республики в начале 20-го века. Новая конституция предоставила широкие полномочия исполнительной власти и установила мажоритарную систему, чтобы избежать недолговечных правительств. В результате на протяжении десятилетий у власти чередовались две основные политические партии — левая и правая. Макрон разрушил этот порядок в 2017 году, став первым президентом, избранным без поддержки какой-либо из основных партий. Переизбранный в 2022 году, он вскоре потерял свое парламентское большинство. Последовали два года хрупкого правления, когда Макрон неоднократно был вынужден ссылаться на статью 49.3 конституции, проталкивая законодательство без голосования, к растущему неудовольствию оппозиционных законодателей и большей части французской общественности. На внеочередных выборах 2024 года левые получили большинство мест во втором туре голосования, но все равно не получили большинства после того, как ультраправые одержали верх в первом туре. Однако надежды левых на формирование правительства меньшинства рухнули, когда вероломный Макрон отказался принять выдвинутую ими кандидатуру премьер-министра. В отличие от Германии или Италии, Франция не имеет традиции создания коалиций, вместо этого ее политика на протяжении более чем 60 лет формировалась системой, в которой доминировало президентство.