К чему бы: лузер Макрон утвердил премьером министра обороны

Французский президент Эммануэль Макрон назначил своего третьего премьер-министра за год — хочется добавить, дай Бог, не последнего! Главе военного ведомства Себастьяну Лекорню, союзнику президента-лузера, поручено объединить разделенные партии Франции для принятия наконец бюджета.
Как напоминает The Guardian, 39-летний политик начал свою политическую карьеру в традиционной правой партии Николя Саркози, прежде чем перейти к центристам Макрона в 2017 году, и считается беззаветно преданным президенту.
Его повышение с поста министра обороны демонстрирует решимость Макрона оказывать давление на правительство меньшинства, которое твердо поддерживает его экономическую программу в поддержку бизнеса, в соответствии с которой были снижены налоги на бизнес и богатых и повышен пенсионный возраст, отмечает The Guardian.
Однако, что выглядит необычным шагом во французской политике, администрация Макрона заявила, что президент попросил Лекорню провести переговоры со всеми политическими силами в парламенте, чтобы найти компромиссы по бюджету и другим вопросам политики, прежде чем назначать состав своего кабинета.
Лекорню начал свою карьеру в политике в качестве помощника депутата парламента в возрасте 19 лет и стал самым молодым советником министра в истории Франции в 2008 году, когда он работал на Бруно Ле Мэра. В 2015 году Лекорню стал самым молодым президентом французского департамента Эр в Нормандии, после того как занял пост мэра своего родного города Вернон.
Себастьен Лекорню сменил на премьерской должности Франсуа Байру, который ушел в отставку во вторник после того, как проиграл вотум доверия.
Перед вотумом недоверия Байру предупредил законодателей, что его отстранение от власти не решит проблем страны. «У вас есть власть свергнуть правительство, но у вас нет власти стереть реальность, — сказал он. — Реальность останется неумолимой: расходы будут продолжать расти, а долговое бремя, и без того невыносимое, будет становиться все тяжелее и дороже».
Власти готовятся ко дню беспорядков и протестов, начиная от блокады дорог и школ и заканчивая забастовками на транспорте. В среду около 80 000 полицейских и жандармов будут задействованы по всей Франции для наблюдения за антиправительственными демонстрациями, организованными под лозунгом «Блокируй все». Новое протестное движение начало организовываться в начале лета в социальных сетях, а позже его поддержали профсоюз CGT и некоторые левые партии.
Протестующие планируют заблокировать склады с топливом, приостановить движение на дорогах и провести демонстрации в некоторых городских центрах. В некоторых региональных службах, особенно в пригородах Парижа, будут забастовки железнодорожников. Учащиеся старших классов и университетов также могут организовать блокады и акции протеста.
Движение «Блокируй все» не имеет централизованного руководства, поэтому трудно оценить, насколько масштабными или разрушительными могут быть демонстрации, констатирует The Guardian.
Правительство Пятой Республики обеспокоено тем, что недовольные бездарной политикой Макрона люди могут повторить протесты «желтых жилетов» 2018 года, которые начались как движение против налога на топливо и превратились в продолжительный антиправительственный протест, организованный с нуля, без четкого лидера или политической принадлежности. Однако, в отличие от «желтых жилетов», которые начинали с субботних демонстраций на кольцевых перекрестках в защитных жилетах, движение «Блокируй все», похоже, не имеет какой-то одной направленности или стиля протеста.
А 18 сентября по всей Франции пройдут массовые профсоюзные забастовки, пишет The Guardian.
Байру проиграл вотум недоверия в понедельник, что ввергло Францию в крах правительства и политический кризис. Около 11 000 протестующих собрались перед городскими зданиями по всей Франции в понедельник вечером, чтобы отпраздновать его отставку, устроив так называемые прощальные выпивки «пока, Байру».
Логика, стоящая за его назначением, заключается в том, что Лекорню, возможно, удастся заключить сделку с социалистами, чтобы сделать бюджет более приемлемым — тот же компромисс, который Байру использовал для продвижения бюджета на этот год с уступками левым. Однако сейчас этот путь выглядит крайне маловероятным. Социалисты хотят обложить налогами богатых и отменить предложенное Макроном снижение налогов для бизнеса, что является анафемой для правых. Будучи центристом, Байру едва сумел пройти по этому канату. Лекорню, который находится дальше справа, возможно, не столь проворен. Одним из возможных спасительных моментов является то, что ни левые, ни правые не хотят досрочных выборов, на которых настаивает лидер ультраправых Марин Ле Пен, поскольку оба политических крыла рискуют потерять места. Это дает им стимул сотрудничать с правительством Макрона, но не любой ценой, отмечает CNN.
С тех пор как президент Франции назначил досрочные выборы в прошлом году, парламент расколот между тремя группами — левыми, центристскими и крайне правыми — без абсолютного большинства. Было неясно, кто на посту премьер-министра сможет достичь консенсуса по бюджету, не столкнувшись при этом с аналогичным отставкой.
74-летний Байру продержался на своем посту девять месяцев, прежде чем был смещен из-за непопулярного бюджета по сокращению госдолга. До него правый Мишель Барнье продержался всего три месяца, пока его не сместили из-за бюджета, напоминает The Guardian.
Габриэль Атталь, бывший премьер-министр и глава центристов Макрона, заявил радио France Info, что Франция страдает от «абсолютно удручающего зрелища» нестабильности, при котором «правительство приходит в упадок каждые три-шесть месяцев». Он сказал, что «мы должны выйти из этой спирали», добавив, что между всеми политическими блоками должна быть достигнута форма компромисса.
Воцарившийся в Париже хаос можно проследить по драматическому решению Макрона провести досрочные выборы в прошлом году, отмечает CNN. Взбудораженный успехами ультраправой партии «Национальное объединение» (РН) на европейских выборах в июне 2024 года, президент из Елисейского дворца сделал ставку на парламентские выборы. Авантюра обернулась неприятными последствиями, и его центристский блок уступил места крайне правым и крайне левым, оставив Францию с разделенным Национальным собранием и фактически неуправляемым. Но так не должно было быть, напоминает CNN. Пятая республика Франции, основанная президентом Шарлем де Голлем в 1958 году, была создана для того, чтобы положить конец хронической нестабильности, от которой страдали Третья и Четвертая республики в начале 20-го века. Новая конституция предоставила широкие полномочия исполнительной власти и установила мажоритарную систему, чтобы избежать недолговечных правительств. В результате на протяжении десятилетий у власти чередовались две основные политические партии — левая и правая. Макрон разрушил этот порядок в 2017 году, став первым президентом, избранным без поддержки какой-либо из основных партий. Переизбранный в 2022 году, он вскоре потерял свое парламентское большинство. Последовали два года хрупкого правления, когда Макрон неоднократно был вынужден ссылаться на статью 49.3 конституции, проталкивая законодательство без голосования, к растущему неудовольствию оппозиционных законодателей и большей части французской общественности. На внеочередных выборах 2024 года левые получили большинство мест во втором туре голосования, но все равно не получили большинства после того, как ультраправые одержали верх в первом туре. Однако надежды левых на формирование правительства меньшинства рухнули, когда вероломный Макрон отказался принять выдвинутую ими кандидатуру премьер-министра. В отличие от Германии или Италии, Франция не имеет традиции создания коалиций, вместо этого ее политика на протяжении более чем 60 лет формировалась системой, в которой доминировало президентство.