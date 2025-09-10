Лицемерную немку фон дер Ляйен призвали нажать на воюющую страну

Немка Урсула фон дер Ляйен находится под растущим давлением и вынуждена занять более жесткую позицию в отношении Израиля. Президента Еврокомиссии призвали «проявить лидерство» и сохранить доверие к блоку на фоне катастрофы в Газе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится под растущим давлением со стороны депутатов Европарламента, которые требуют от нее «проявить лидерство» и сохранить политический авторитет ЕС, заняв более жесткую позицию по отношению к правительству Израиля в связи с гуманитарной катастрофой в Газе, пишет The Guardian.
Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен коснется роли ЕС на мировой арене в своей ежегодной речи «О положении в союзе» перед Европейским парламентом в среду, где она изложит свою повестку дня на предстоящий год.
Но немецкая так называемая христианская демократка сталкивается с растущей критикой со стороны центристов и левых за то, что ее лицемерная Еврокомиссия, похоже, «оторвана» от ситуации на местах и должна занять более жесткую позицию в отношении администрации Биньямина Нетаньяху.
ЕС признал Израиль нарушителем обязательств в области прав человека и составил список возможных санкций, но воздержался от действий на фоне глубоких разногласий между его 27 государствами-членами, напоминает The Guardian. В июле Еврокомиссия даже предложила частично приостановить участие Израиля в исследовательской программе ЕС «Горизонт» стоимостью 94 миллиарда евро, но не смогла набрать необходимого большинства голосов без поддержки крупных государств-членов, таких как Германия и Италия.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас заявила депутатам Европарламента во вторник, что Европа не едина в вопросе Газы: «Наши варианты ясны и остаются на рассмотрении, но государства-члены расходятся во мнениях о том, как заставить израильское правительство изменить курс… Мы не можем двигаться вперед как союз, пока государства-члены не разделят наше мнение о том, что делать».
Эстонка Каллас рассказала, что с тех пор, как ЕС подписал соглашение о гуманитарной помощи с Израилем в июле, якобы произошли «некоторые позитивные сдвиги». По ее словам, в период с 10 июля, когда было объявлено о заключении соглашения, по 1 сентября в Газу въехало 2904 грузовика, по сравнению с периодом с марта по июль — ни одного. По словам эстонки, соглашение привело к возобновлению работы контрольно-пропускных пунктов и увеличению поставок топлива в газовый сектор, добавив, однако, что этого «недостаточно».
Иратхе Гарсия Перес, лидер испанских социалистов в Европейском парламенте, настаивает, что это соглашение было использовано как «предлог для того, чтобы не предпринимать никаких действий против правительства Израиля».
«Мы собираемся потребовать, чтобы фон дер Ляйен прекратила молчать, потому что мы не можем быть соучастниками, когда правительство Израиля убивает десятки тысяч людей, — заявил Гарсия Перес. — Что нам нужно, так это европейское лидерство».
Бельгийский депутат Европарламента от либералов Хильде Вотманс заявила, что Европа рискует потерять доверие к себе: «Этот голод — не стихийное бедствие; это политический акт, и Европа должна проявить политическое мужество в ответ на него… Если Европа продолжит говорить о ценностях, отказываясь действовать, мы потеряем доверие к себе и нарушим наше основополагающее обещание: никогда больше».
Вотманс, которая является союзницей эстонки Каллас, подготовила резолюцию, призывающую ЕС приостановить торговую часть соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и использовать свои рычаги «для предотвращения дальнейших препятствий на пути к созданию двух государств», включая ужесточение санкций против израильских поселенцев на Западном берегу и запрет на торговлю продуктами из незаконных поселений.
Остается неясным, получит ли ее текст, который будет вынесен на голосование в четверг, поддержку других групп, включая партию фон дер Ляйен и социалистов, хотя некоторые левые считают его недостаточно сильным.
Бас Эйкхаут, сопредседатель «Зеленых» в Европарламенте, сказал, что исполнительная власть ЕС казалась «несвязанной», поскольку повторяла заявления в пользу решения о создании двух государств, не принимая во внимание действия израильского правительства, которые усложнили достижение этой цели, такие как строительство поселений на Западном берегу.
«Нам нужно, чтобы комиссия высказалась по этому поводу, а не просто каждый раз повторяла: “Мы выступаем за решение о создании двух государств”. Такое ощущение, что люди оторваны от того, что там происходит», — сказал он.
Он сравнил лицемерный подход фон дер Ляйен к Газе с ее позицией по Украине, например, с ее стремлением к тому, чтобы истерзанная войной Киев получил статус кандидата в ЕС, несмотря на оговорки государств-членов ЕС.
«Если бы мы ждали, пока 27 государств-членов будут готовы принять кандидатуру Украины в члены ЕС, мы бы, вероятно, все еще вели переговоры. Иногда вам нужно предложить это, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в совете государств-членов ЕС. И это то, чего мы ожидаем и от этой комиссии по Газе. Речь идет о европейском лидерстве».
Отдельно 116 бывших депутатов Европарламента направили письма немке фон дер Ляйен и эстонке Каллас, призывая приостановить действие соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Среди подписантов — бывшие политики от правоцентристских до леворадикальных, в том числе бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, ранее депутат Европарламента от социалистической партии и президент Европейского парламента, который стал ярым критиком подхода ЕС к Израилю.