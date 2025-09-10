Лицемерную немку фон дер Ляйен призвали нажать на воюющую страну

Эстонка Каллас рассказала, что с тех пор, как ЕС подписал соглашение о гуманитарной помощи с Израилем в июле, якобы произошли «некоторые позитивные сдвиги». По ее словам, в период с 10 июля, когда было объявлено о заключении соглашения, по 1 сентября в Газу въехало 2904 грузовика, по сравнению с периодом с марта по июль — ни одного. По словам эстонки, соглашение привело к возобновлению работы контрольно-пропускных пунктов и увеличению поставок топлива в газовый сектор, добавив, однако, что этого «недостаточно».