Армия Непала продлила всеобщий комендантский час

Армия Непала, взявшая на себя ответственность за обеспечение национальной безопасности, продлила общенациональный комендантский час до позднего вечера среды, сообщает портал Khabarhub.
Согласно заявлению Управления по связям с общественностью и информации армии, комендантский час будет действовать до 17:00 с последующим продлением до 6:00 четверга. Решение о введении комендантского часа было принято в связи с продолжающимися угрозами для общественной безопасности.
В заявлении отмечается, что деструктивные элементы продолжают проникать в протесты, что приводит к уничтожению личного и общественного имущества, поджогам, грабежам и насильственным нападениям, включая попытки нападений на людей.
Армия также сообщила, что транспортные средства, необходимые для оказания первой помощи, такие как машины скорой помощи, катафалки, пожарные автомобили, медицинские и охранные машины, будут иметь право на передвижение в течение комендантского часа.
Власти предупредили, что любые акты вандализма, поджогов, грабежей или нападений на людей и имущество в связи с протестами будут рассматриваться как уголовные преступления и будут решительно пресекаться силами безопасности.
Напомним, массовые протесты в Непале начались после того, как власти объявили о запрете на использование ряда социальных сетей. Протестующие подожгли здание парламента, Верховного суда и резиденцию премьер-министра Шармы Оли.