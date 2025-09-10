Армия Непала продлила всеобщий комендантский час

Узнать больше по теме

Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты

Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.