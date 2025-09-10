Ричмонд
Армия Непала продлила всеобщий комендантский час

Армия Непала взяла на себя управление национальной безопасностью страны.

Источник: Аргументы и факты

Армия Непала, взявшая на себя ответственность за обеспечение национальной безопасности, продлила общенациональный комендантский час до позднего вечера среды, сообщает портал Khabarhub.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью и информации армии, комендантский час будет действовать до 17:00 с последующим продлением до 6:00 четверга. Решение о введении комендантского часа было принято в связи с продолжающимися угрозами для общественной безопасности.

В заявлении отмечается, что деструктивные элементы продолжают проникать в протесты, что приводит к уничтожению личного и общественного имущества, поджогам, грабежам и насильственным нападениям, включая попытки нападений на людей.

Армия также сообщила, что транспортные средства, необходимые для оказания первой помощи, такие как машины скорой помощи, катафалки, пожарные автомобили, медицинские и охранные машины, будут иметь право на передвижение в течение комендантского часа.

Власти предупредили, что любые акты вандализма, поджогов, грабежей или нападений на людей и имущество в связи с протестами будут рассматриваться как уголовные преступления и будут решительно пресекаться силами безопасности.

Напомним, массовые протесты в Непале начались после того, как власти объявили о запрете на использование ряда социальных сетей. Протестующие подожгли здание парламента, Верховного суда и резиденцию премьер-министра Шармы Оли.

