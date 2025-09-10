Армия Непала продлила комендантский час

Армия Непала заявила, что всеобщий комендантский час, который был ей установлен, продлевается до вечера среды.
Непальские военные рассказали, что до окончания комендантского часа передвигаться разрешено только транспортным средствам первой необходимости, таким как пожарные автомобили.
Любые акты вандализма, поджогов и другие подобные действия будут решительно пресекаться, заявила армия Непала.
Власти страны недавно объявили о запрете многих соцсетей в стране, после чего жители Катманду и других крупных городов устроили протесты. За протестами последовали столкновения с полицией, в которых 19 протестующих погибли.
Впоследствии запрет был снят, а премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.
Протестующие подожгли резиденции некоторых политиков, а также ведомственные здания.
