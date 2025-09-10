Как развивают посёлки Западный и Пригородный

Детсад откроют до конца года
Сначала глава региона осмотрел участок новой автодороги регионального значения — от поворота на «Белый хутор» до Новоградского тракта. Это часть четырёхполосной магистрали, которая позволит обеспечить транзит в обход центра города. Сдать магистраль должны уже в октябре.
«Развитие транспортной инфраструктуры — один из наших приоритетов, — сказал Алексей Текслер. — Новая дорога станет частью малого обхода Челябинска, соединит районы, где активно строится жильё, с основными транспортными артериями. Это значительно улучшит качество жизни людей, сократит время в пути и повысит уровень безопасности на дорогах».
Помимо дорожного строительства, для жителей новых районов развивают парк общественного транспорта. К декабрю закупят дополнительно 36 новых автобусов. Появятся дополнительные остановочные комплексы.
«Поставлена задача увеличить нормативы содержания улиц и дорог, чтобы жители Западного и Пригородного почувствовали улучшения, — добавил глава региона. — Это одна из целей присоединения — чтобы нормативы были одинаковы во всём Челябинске».
Затем губернатору показали недавно построенный детский сад в микрорайоне «Белый хутор», рассчитанный на 278 детей. Свои двери он откроет до конца года.
Также здесь идёт строительство новой школы на 1 100 учащихся. Сдать объект должны в 2026 году.
«Объект сложный: подрядчики несколько раз менялись, была корректировка проекта, — пояснил Алексей Текслер. — Поэтому на вас сейчас большая ответственность за завершение стройки. Рассчитываю, что школа будет готова в 2026 году, как и запланировано. Все сроки уже превышены, поэтому прошу вместе с заказчиком и коллегами закончить объект в установленный срок».
После того, как расторгли договор с прежним подрядчиком, специалисты проверили конструкции и нашли нарушения, поэтому пришлось провести ряд демонтажных работ. Недавно экспертиза выдала положительное заключение, так что работы можно продолжить.
«Все вопросы на особом контроле»
После губернатор посетил расширенную поликлинику «Полимедика», где удалось разделить потоки детских и взрослых посетителей.
«Был завершён второй этаж, соответственно увеличилось количество ежедневных приёмов до 2,5 тысяч, — сообщил Алексей Текслер. — Мы продолжаем работать над инфраструктурой здравоохранения. В “Притяжении” идёт стройка нового отделения поликлиники ещё на 500−600 приёмов в день. В начале следующего года это отделение будет открыто. По мере строительства нового жилья будем дальше эту инфраструктуру развивать».
Подводя итоги поездки в новые районы, губернатор пояснил, что многое ещё предстоит сделать. Уже открыли администрацию, что позволит сделать органы местной власти более доступными для жителей — это поможет эффективно и оперативно решать вопросы.
«Переходный период продолжается. По ряду вопросов, в том числе по образовательной инфраструктуре, процесс передачи на баланс Челябинска завершится к 1 января 2026 года, — рассказал Алексей Текслер. — Все вопросы держу на особом контроле. Важно, чтобы обещания, которые были даны при присоединении, были реализованы. Задача моего объезда — контроль исполнения решений. Мы эти задачи реализуем, держу их на особом контроле».