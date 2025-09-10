Украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря

Силами Черноморского флота 10 сентября уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России.
В Польше поднялась паника из-за ночной атаки БПЛА.
Силами Черноморского флота 10 сентября уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России.
Объект ликвидировали около 7 утра, говорится в сообщении. Подробности уточняются.
За минувшую ночь российскими дежурными средствами ПВО отражена атака 122 украинских бесплиотников над различными регионами РФ. 15 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.
