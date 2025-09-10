Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров публично одобрил использование платформы для организации протестов против политики президента Франции Эмманюэля Макрона. Соответствующее заявление он разместил в своём аккаунте в X.

Источник: Life.ru

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — написал Дуров.

Напомним, на днях Париж стал ареной уличных протестов против планов президента Франции Эмманюэля Макрона по возможному вводу европейских войск на Украину для обеспечения безопасности. Французы выразили свое возмущение и выступили против дальнейшего участия страны в украинском конфликте.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше