Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — написал Дуров.
Напомним, на днях Париж стал ареной уличных протестов против планов президента Франции Эмманюэля Макрона по возможному вводу европейских войск на Украину для обеспечения безопасности. Французы выразили свое возмущение и выступили против дальнейшего участия страны в украинском конфликте.