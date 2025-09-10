Стало известно, что Бельгия задумала в отношении российских активов

Речь идёт о 190 миллиардах евро российских средств, заблокированных на территории Бельгии. Именно эти активы рассматриваются как потенциальный источник финансирования помощи Украине.
«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — отмечает издание.
Ранее Прево заявил, что конфискация замороженных активов России вызовет финансовую нестабильность.
