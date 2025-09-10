Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Бельгия задумала в отношении российских активов

Бельгия готова пойти на более рискованные шаги в вопросе использования российских замороженных активов, однако при условии, что Евросоюз возьмёт на себя часть юридических рисков.

Бельгия готова пойти на более рискованные шаги в вопросе использования российских замороженных активов, однако при условии, что Евросоюз возьмёт на себя часть юридических рисков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу МИД страны Максима Прево.

Речь идёт о 190 миллиардах евро российских средств, заблокированных на территории Бельгии. Именно эти активы рассматриваются как потенциальный источник финансирования помощи Украине.

«Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски», — отмечает издание.

Ранее Прево заявил, что конфискация замороженных активов России вызовет финансовую нестабильность.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше