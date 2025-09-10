Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС

«Если (представители. — Прим. ред.) ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены и Газа будет уничтожена», — процитировала его пресс-служба ведомства.
Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название «Пик огня», министр отметил, что «врагам больше негде спрятаться».
Операция «Колесницы Гидеона — 2»
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», операция продлится до 2026 года. Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они предложили объявить перемирие на 60 дней с переходом к прекращению конфликта. Соглашение предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.