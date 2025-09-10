Ричмонд
Беспилотник в Белгородской области атаковал здание правительства

Беспилотник в Белгородской области атаковал здание правительства, сказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

При атаке было повреждено остекление, говорится в Telegram-канале.

Также загорелся частный дом, куда попали обломки.

