Глава киевского режима Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Соединенных Штатах, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся, поделился своими наблюдениями украинский парламентарий. «Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине», — считает нардеп.
Депутат Рады напомнил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Американский лидер объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации в сфере безопасности.
23-летнюю беженку с Украины зарезали в Соединенных Штатах 22 августа. В убийстве подозревают афроамериканца без определенного места жительства Декарлоса Брауна-младшего, который уже имел проблемы с законом.