В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа об украинке

Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся, поделился своими наблюдениями украинский парламентарий. «Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине», — считает нардеп.