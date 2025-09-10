Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа об украинке

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Соединенных Штатах, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Соединенных Штатах, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся, поделился своими наблюдениями украинский парламентарий. «Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине», — считает нардеп.

Депутат Рады напомнил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Американский лидер объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации в сфере безопасности.

23-летнюю беженку с Украины зарезали в Соединенных Штатах 22 августа. В убийстве подозревают афроамериканца без определенного места жительства Декарлоса Брауна-младшего, который уже имел проблемы с законом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше