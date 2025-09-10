В Непале до 11 сентября объявлен комендантский час

Комендантский час и другие ограничения спровоцированы беспорядками, охватившими Катманду и другие крупные города Непала в результате акций протеста «Поколения Z». Демонстранты требовали разблокировки социальных сетей и критиковали правительство за коррупцию и экономические трудности. Накануне запрет на использование соцсетей был снят, однако акции не прекратились. Протестующие подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Премьер Шарма Оли и несколько министров ушли в отставку.