В Польше заявили о падении обломков дрона на дом

В Польше обломки беспилотника рухнули на жилой дом, пострадавших нет, сообщил представитель полиции Люблинского воеводства Анджей Фийолек.

В Польше обломки беспилотника рухнули на жилой дом, пострадавших нет, сообщил представитель полиции Люблинского воеводства Анджей Фийолек. По его словам, инцидент произошёл в населённом пункте Вырыки Влодавского повята.

В результате падения повреждения получила крыша здания и автомобиль, припаркованный рядом.

Староста Влодавского повята Мариуш Занько рассказал журналистам, что местные жители перед падением обломков слышали взрыв и заметили польские истребители. Он отметил, что ситуация вызывает серьёзную тревогу среди населения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны ночью и добавил, что угрозу ликвидируют.

Читайте также: «Польские военные сбили ночью 4 БПЛА, а 10 потеряли из виду».

