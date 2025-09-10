В Польше заявили о падении обломков дрона на дом

В Польше обломки беспилотника рухнули на жилой дом, пострадавших нет, сообщил представитель полиции Люблинского воеводства Анджей Фийолек. По его словам, инцидент произошёл в населённом пункте Вырыки Влодавского повята.
В результате падения повреждения получила крыша здания и автомобиль, припаркованный рядом.
Староста Влодавского повята Мариуш Занько рассказал журналистам, что местные жители перед падением обломков слышали взрыв и заметили польские истребители. Он отметил, что ситуация вызывает серьёзную тревогу среди населения.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны ночью и добавил, что угрозу ликвидируют.
