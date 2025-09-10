Генпрокуратура подала новый иск к экс-мэру Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, подготовка дела к судебному заседанию состоится в сентябре, следует из материалов суда, с которыми познакомилось РИА Новости.
«Гражданское дело по исковому заявлению заместителя Генерального прокурора РФ к Николаеву Владимиру Викторовичу, Николаевой Раисе Семеновне, Глотову Дмитрию Борисовичу (и еще четырем физлицам, всего их семь — ред.)… ООО “Строй проект”, ООО “Восточный берег”… (всего девять компаний — ред.)… об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции… Подготовка дела к судебному разбирательству состоится 26 сентября», — говорится в документе суда.
Всего в иске указаны семь физических лиц и девять компаний, зарегистрированных во Владивостоке и в Приморском крае.
В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и еще пять организаций.
В мае 2025 года ГП подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к Николаеву, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В июле 2025 года Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой «выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти». Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков: почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Защита обжаловала арест имущества. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики — восемь юридических лиц.
Николаев был главой Владивостока в 2004—2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.