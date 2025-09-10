Губернатор Хоценко открыл первые агроклассы, созданные по нацпроекту

«Открытие агротехнологических классов — это важный шаг. Ваши родители трудятся на одной из крупнейших и уважаемых в стране птицефабрик, которая активно поддерживает социальные инициативы. Благодаря совместной работе предприятия, муниципалитета, региональных и федеральных властей удалось подготовить новые классы. Это инициатива президента России Владимира Владимировича Путина, в рамках которой привлекаются внебюджетные средства. Теперь у вас есть возможность изучать современные направления сельского хозяйства, готовиться к поступлению в Государственный аграрный университет имени Столыпина и связывать свою будущую профессию с аграрной сферой региона», — обратился к ребятам глава региона.