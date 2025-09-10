Губернатор Хоценко открыл первые агроклассы, созданные по нацпроекту

В школе поселка Иртышский Омского района открылись первые в регионе агротехнологические классы новой формации, созданные в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». С 1 сентября обучение в них проходят 52 школьника — учащиеся седьмых и десятого классов.
Цель создания агроклассов — ранняя профориентации школьников и обеспечение аграрной отрасли квалифицированными кадрами. Выбор места дислокации первых в регионе агротехнологических классов новой формации не случаен — в Иртышском расположена птицефабрика, предприятие, градообразующее в поселке и одно из крупнейших в СФО.
В торжественном открытии агроклассов 10 сентября принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Открытие агротехнологических классов — это важный шаг. Ваши родители трудятся на одной из крупнейших и уважаемых в стране птицефабрик, которая активно поддерживает социальные инициативы. Благодаря совместной работе предприятия, муниципалитета, региональных и федеральных властей удалось подготовить новые классы. Это инициатива президента России Владимира Владимировича Путина, в рамках которой привлекаются внебюджетные средства. Теперь у вас есть возможность изучать современные направления сельского хозяйства, готовиться к поступлению в Государственный аграрный университет имени Столыпина и связывать свою будущую профессию с аграрной сферой региона», — обратился к ребятам глава региона.
Подготовка агроклассников будет осуществляться в тесном тандеме с преподавателями ОмГАУ и специалистами Иртышской птицефабрики. В программе обучения — углубленное изучение химии, биологии, физики и математики, дополнительные курсы по агрохимии, генетике, агробиологии растений, применению законов физики и математики в птицеводстве. Практику ребята будут проходить на Иртышской птицефабрике и в научно-исследовательских центрах вуза. Внеурочная программа также направлена на развитие практических навыков: в школе работают кружки «Юный агроном», «Старт в химию», «Квадро-IT-аэро» и другие.
Как отметил губернатор Виталий Хоценко, в ближайшем будущем такие же агроклассы, предусматривающие широкое взаимодействие школ, вузов и предприятий, откроются и в других школах Омской области.