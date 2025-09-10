NYT: стратегия Трампа по конфликту в Газе дала Израилю свободу действий

Нерешительность и отсутствие четкой стратегии президента США Дональда Трампа в отношении конфликта в секторе Газа позволили Израилю действовать самостоятельно. Издание The New York Times отметило, что это стало особенно заметно после ударов еврейского государства по столице Катара.
Трамп, победив на президентских выборах, обещал Нетаньяху закончить войну в Газе до своего возвращения в Белый дом. Однако после вступления в должность американский лидер стал менее требователен к Израилю, что привело к срыву сроков выполнения договоренностей, размытым угрозам и противоречивым заявлениям относительно методов борьбы с ХАМАС.
По мнению газеты, именно такая политика Трампа позволила Нетаньяху продолжать военные действия. The New York Times также отметила, что методы ведения войны Израилем вызвали возмущение международного сообщества, особенно из-за обвинений в геноциде и гуманитарных катастроф в секторе Газа.
Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Газета Jerusalem Post написала, что США одобрили проведение указанной операции Израиля.