Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: стратегия Трампа по конфликту в Газе дала Израилю свободу действий

После вступления в должность американский лидер стал менее требователен к Израилю, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Нерешительность и отсутствие четкой стратегии президента США Дональда Трампа в отношении конфликта в секторе Газа позволили Израилю действовать самостоятельно. Издание The New York Times отметило, что это стало особенно заметно после ударов еврейского государства по столице Катара.

Трамп, победив на президентских выборах, обещал Нетаньяху закончить войну в Газе до своего возвращения в Белый дом. Однако после вступления в должность американский лидер стал менее требователен к Израилю, что привело к срыву сроков выполнения договоренностей, размытым угрозам и противоречивым заявлениям относительно методов борьбы с ХАМАС.

По мнению газеты, именно такая политика Трампа позволила Нетаньяху продолжать военные действия. The New York Times также отметила, что методы ведения войны Израилем вызвали возмущение международного сообщества, особенно из-за обвинений в геноциде и гуманитарных катастроф в секторе Газа.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Газета Jerusalem Post написала, что США одобрили проведение указанной операции Израиля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше