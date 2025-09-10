NYT: стратегия Трампа по конфликту в Газе дала Израилю свободу действий

Трамп, победив на президентских выборах, обещал Нетаньяху закончить войну в Газе до своего возвращения в Белый дом. Однако после вступления в должность американский лидер стал менее требователен к Израилю, что привело к срыву сроков выполнения договоренностей, размытым угрозам и противоречивым заявлениям относительно методов борьбы с ХАМАС.