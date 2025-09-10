Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск официально заявил, что залетевшие в Польшу дроны были российскими

Премьер Польши утверждает, что якобы российские дроны нарушили воздушное пространство.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с официальным заявлением по информации о дронах, которые якобы нарушили воздушное пространство. По его словам, БПЛА якобы были российскими. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Вчера вечером воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь на постоянной связи с генеральным секретарём НАТО и нашими союзниками», — написал польский премьер.

Однако каких-либо доказательств того, что дроны были российскими, Туск не привел.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше