Туск официально заявил, что залетевшие в Польшу дроны были российскими

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с официальным заявлением по информации о дронах, которые якобы нарушили воздушное пространство. По его словам, БПЛА якобы были российскими. Об этом политик написал в социальной сети X.
«Вчера вечером воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь на постоянной связи с генеральным секретарём НАТО и нашими союзниками», — написал польский премьер.
Однако каких-либо доказательств того, что дроны были российскими, Туск не привел.