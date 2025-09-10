Трамп отреагировал на публикацию его похабной записки осужденному секс-торговцу

Официальные лица Белого дома во вторник удвоили свои утверждения о том, что записка сексуального характера с подписью, по всей видимости, Дональда Трампа, которая была включена в книгу поздравлений с днем рождения осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, якобы не была подписана президентом США.
Записка и содержащийся в ней рисунок обнаженного женского торса вокруг воображаемого разговора между Трампом и Эпштейном стали частью пакета документов, опубликованных комитетом по надзору Палаты представителей в ответ на повестку в суд после того, как The Wall Street Journal впервые сообщила о его существовании в июле.
Публикация записки и всей книги, посвященной дню рождения, только усилила ажиотаж, который Трамп пытался пресечь в течение нескольких месяцев, и укрепила решимость Белого дома заявить, что предполагаемая подпись Трампа на письме была подделкой, отмечает The Guardian.
На брифинге для прессы пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт опровергла причастность Трампа к этому тексту и добавила, что Белый дом поддержит экспертизу подписи, чтобы определить, была ли она сделана рукой Трампа.
«Три отдельных аналитика подписи заявили, что это не подлинная подпись президента, и мы настаивали на этом все это время. Президент не писал этого письма, он не подписывал это письмо, и именно поэтому внешняя юридическая команда президента ведет судебный процесс против The Wall Street Journal», — уверяет Ливитт.
Несколько чиновников Белого дома пытались дистанцировать Трампа от записки 2003 года, опубликованной в понедельник, предполагая, что подпись не похожа на недавние примеры, когда Трамп в последние годы подписывал свое имя и фамилию резкими, угловатыми буквами.
Но официальные лица отказались комментировать тот факт, что до своего вступления в должность Трамп регулярно использовал в подписях только свое имя, стилизованное под линию, начинающуюся с последней буквы, а подпись Трампа на письме от 1995 года очень напоминала ту, что была найдена на записке Эпштейну, пишет The Guardian.
Ранее в понедельник Трамп отказался комментировать это письмо в интервью NBC. «Я не комментирую то, что является закрытой темой», — сказал Трамп.
На брифинге, который несколько раз вызывал вопросы, касающиеся Эпштейна и письма Трампа, Ливитт также опровергла заявление спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона о том, что Трамп был информатором ФБР против Эпштейна.
«Я могу подтвердить, что это неправда, и я думаю, что спикер имел в виду тот факт, что президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из его дома в Мар-а-Лаго по причинам, которые президент уже обсуждал», — сказала Ливитт.
В связи с тем, что шумиха вокруг досье Эпштейна вновь разгорелась на Капитолийском холме после публикации книги «День рождения Эпштейна» и других материалов, переданных Конгрессу юристами по наследству Эпштейна, на Белый дом все еще может быть оказано давление с требованием обнародовать объем документов, хранящихся в Министерстве юстиции по этому вопросу.
Несмотря на решительную оппозицию со стороны Белого дома и лидеров республиканцев, двухпартийная резолюция, предписывающая Министерству юстиции обнародовать все материалы расследования в отношении Эпштейна, похоже, заручится достаточным количеством сторонников для принятия мер в Палате представителей при условии победы двух демократов на внеочередных выборах в конце этого месяца.
На Капитолийском холме ведущие республиканцы присоединились к Белому дому, утверждая, что на самом деле это не подпись Дональда Трампа на тексте и рисунке, адресованных Джеффри Эпштейну, которые были обнародованы ранее.
«Белый дом утверждает, что это неправда», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью PBS News, добавив, что он не видел иллюстрацию из книги Эпштейна «День рождения», которая была опубликована демократами из комитета по надзору Палаты представителей.
Председатель комитета по надзору от Республиканской партии Джеймс Комер, который руководил расследованием в отношении Эпштейна и того, как министерство юстиции рассматривало обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации в отношении Эпштейна, заявил, что не планирует проверять достоверность подписи Трампа на документе.
«Предположительно, это было отправлено двадцать два года назад. Итак, я не думаю, что комитет по надзору собирается вкладывать средства в поиск чего-то, что было 22 года назад», — сказал Комер CNN.
Представитель Республиканской партии и член комитета по надзору Тим Берчетт также усомнился в том, что Трамп сделал рисунок и подписал его, хотя у Трампа есть опыт создания набросков толстой черной ручкой.
«Я никогда не знал, что Трамп такой уж художник», — сказал он CNN, добавив, что подделать подпись было «так легко».
Степень какого-либо дополнительного воздействия на Трампа неясна. Адвокат, представляющий интересы Эпштейна, сообщил CNN, что они будут передавать дополнительные материалы комитету «на постоянной основе» в ответ на повестку в суд, в то время как министерство юстиции, как ожидается, представит дополнительные материалы самостоятельно.
Трамп неоднократно отвергал опасения по поводу более широкой коллекции файлов Эпштейна, называя это в общих чертах «мистификацией демократов», несмотря на то, что в 2024 году он проводил кампанию по обнародованию тех же файлов Эпштейна. После того, как он вступил в должность в январе, министерство юстиции Трампа заявило, что никакого «списка клиентов», связывающего влиятельных лиц с преступлениями Эпштейна, не существует.