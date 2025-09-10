Армия Непала приступила к усмирению разбушевавшихся молодежных протестов

Непальская армия приступает к наведению порядка после того, как насилие в ходе акций протеста усилилось. В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, когда они вышли на улицы, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков.
Вооруженные отряды, охраняющие основные районы Катманду, казалось, вернули ощущение контроля над городом, который в предыдущие дни был охвачен насилием и хаосом, отмечает Associated Press. Солдаты рассказали жителям о комендантском часе, проверяя транспортные средства и людей.
Вечером во вторник армия предупредила, что силы безопасности привержены поддержанию правопорядка. Военные в Непале редко мобилизуются для такого рода действий и первоначально оставались в казармах, но полиция не смогла контролировать ситуацию. В заявлении армии говорится, что 27 подозреваемых в мародерстве были арестованы.
Ранее во вторник протесты становились все более ожесточенными, поскольку демонстранты поджигали правительственные здания и дома политиков и нападали на некоторых лидеров. По мере роста критики в адрес политической элиты страны премьер-министр подал в отставку, хотя, казалось, это мало повлияло на беспорядки.
Десятки тысяч протестующих остались на улицах, блокируя дороги и штурмуя правительственные учреждения. Армейские вертолеты доставили некоторых министров в безопасное место, отмечает Associated Press.
Также во вторник сотни заключенных сбежали из тюрем в Катманду и других городах после того, как полиция покинула свои посты из-за растущего числа протестующих, напавших на силы безопасности.
В понедельник демонстрации, возглавляемые молодыми людьми, недовольными блокировкой нескольких сайтов социальных сетей, охватили Катманду, полиция открыла огонь по толпе, в результате чего погибли 19 человек. Запрет на использование социальных сетей был снят во вторник, однако протесты продолжались, подогреваемые гневом по поводу смертей и обвинений в политической коррупции.
Президент Рам Чандра Поудел, церемониальный глава гималайского государства, обратился к протестующим с призывом добиваться мирного урегулирования и прекратить дальнейшую эскалацию. Он принял отставку премьер-министра Хадги Прасада Оли и поручил ему возглавить временное правительство до тех пор, пока не будет сформировано новое, хотя позиция и местонахождение Оли остаются неясными.
Демонстрации, получившие название «Протест поколения Z», начались после того, как правительство заблокировало платформы социальных сетей, заявив, что владеющие ими компании не смогли зарегистрироваться и подчиниться государственному надзору.
Протесты набирали обороты, отражая все более широкое недовольство, отмечает Associated Press. Многие молодые люди недовольны тем, что дети политических лидеров — так называемые дети семейственности — наслаждаются роскошным образом жизни и многочисленными преимуществами, в то время как большинство молодых людей с трудом находят работу. По данным Всемирного банка, в прошлом году уровень безработицы среди молодежи составлял около 20%. По оценкам правительства, более 2000 молодых людей ежедневно покидают страну в поисках работы на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как протестующие избивают лидера партии «Непальский конгресс» Шера Бахадура Деубу и его жену Арзу Рану Деубу, нынешнего министра иностранных дел. У обоих, судя по всему, идет кровь, а на одном из видео лидеру партии помогают спастись. Эта партия является крупнейшей в стране и входит в правящую коалицию, напоминает Associated Press.
В среду над зданием парламента, президентской резиденцией, центральным секретариатом, в котором расположены офисы премьер-министра и ключевых министерств, а также официальной резиденцией премьер-министра все еще поднимался дым.
Здание Kantipur publication, крупнейшего в Непале средства массовой информации, было подожжено и повреждено. Также были подожжены автомобильные салоны, а улицы усеяны сгоревшими автомобилями.
В дополнение к 19 погибшим, десятки людей получили ранения. Oli распорядился провести расследование по факту стрельбы и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших.
Насилие развернулось на фоне того, что правительство Непала предпринимает более масштабные попытки регулировать социальные сети с помощью законопроекта, направленного на обеспечение «надлежащего управления, ответственности и подотчетности платформ». Это предложение подверглось широкой критике как инструмент цензуры и наказания противников правительства, которые выражают свои протесты в Интернете.
Законопроект потребует от компаний создать в стране офис по связям с общественностью. Правозащитные организации назвали это попыткой правительства ограничить свободу выражения мнений и основные права.
Требование о регистрации распространялось примерно на два десятка социальных сетей, широко используемых в Непале. Те, которые не соответствовали требованиям, были заблокированы на прошлой неделе, хотя TikTok, Viber и три другие зарегистрированные платформы работали без перебоев.