Армия Непала приступила к усмирению разбушевавшихся молодежных протестов

Протесты набирали обороты, отражая все более широкое недовольство, отмечает Associated Press. Многие молодые люди недовольны тем, что дети политических лидеров — так называемые дети семейственности — наслаждаются роскошным образом жизни и многочисленными преимуществами, в то время как большинство молодых людей с трудом находят работу. По данным Всемирного банка, в прошлом году уровень безработицы среди молодежи составлял около 20%. По оценкам правительства, более 2000 молодых людей ежедневно покидают страну в поисках работы на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.