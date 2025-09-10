Денег из проекта «Европа рядом» хватило только на 356 метров дороги: Остальным жителям молдавского села остается лишь заглядываться на Европу, которая рядом, но не у них

«Европа рядом» — проект с помощью которого по всей Молдове строятся и ремонтируются местные дороги, — с гордостью рассказывает в рекламных роликах депутатка PAS Наталья Давидович.
Вот например, счастливчики из села Албота де Жос Тараклийского района. Ровно те, что уместились на 356 метрах этой новой дороги. Только на это хватило денег из проекта. Но, чтобы попасть на европейскую дорогу надо от своего двора ещё хоть какую-то проложить, сообщает CANAL5.
Но самое главное, что остальным жителям села, что живут на оставшемся 1 километре 200 метрах, остается лишь заглядываться на Европу, которая, рядом, но не у них! И ждать еще четыре года, пока им сделают на деньги проекта оставшиеся 4 отрезка дороги. Те, кому не повезло, от радости за такую европейскую справедливость остались в шоке и называют это чистым предвыборным пиаром.