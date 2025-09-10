Денег из проекта «Европа рядом» хватило только на 356 метров дороги: Остальным жителям молдавского села остается лишь заглядываться на Европу, которая рядом, но не у них

Но самое главное, что остальным жителям села, что живут на оставшемся 1 километре 200 метрах, остается лишь заглядываться на Европу, которая, рядом, но не у них! И ждать еще четыре года, пока им сделают на деньги проекта оставшиеся 4 отрезка дороги. Те, кому не повезло, от радости за такую европейскую справедливость остались в шоке и называют это чистым предвыборным пиаром.