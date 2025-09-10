Автор расследования терактов на «Северных потоках» оценил версию об украинской диверсии

Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. Пресса сообщает, что в прошлом задержанный был военнослужащим ВСУ в чине капитана, а также служил в СБУ. Российская сторона раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.