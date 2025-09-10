Автор расследования терактов на «Северных потоках» оценил версию об украинской диверсии

«Я написал то, что написал», — ответил он агентству.
Хёрш в 2023 году опубликовал собственное расследование терактов на «Северных потоках». Согласно его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время учений НАТО, а норвежцы привели её в действие спустя три месяца. Херш утверждал, что приказ отдал президент США Джо Байден после долгих тайных обсуждений, опасаясь, что Германия из-за российского газа откажется от военной помощи Украине.
Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. Пресса сообщает, что в прошлом задержанный был военнослужащим ВСУ в чине капитана, а также служил в СБУ. Российская сторона раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.