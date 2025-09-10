Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор расследования терактов на «Северных потоках» оценил версию об украинской диверсии

Американский журналист Сеймур Хёрш отказался комментировать версию о причастности украинца к диверсии на газопроводах «Северный поток». На соответствующий запрос РИА «Новости» он дал лаконичный ответ.

Источник: Life.ru

«Я написал то, что написал», — ответил он агентству.

Хёрш в 2023 году опубликовал собственное расследование терактов на «Северных потоках». Согласно его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время учений НАТО, а норвежцы привели её в действие спустя три месяца. Херш утверждал, что приказ отдал президент США Джо Байден после долгих тайных обсуждений, опасаясь, что Германия из-за российского газа откажется от военной помощи Украине.

Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. Пресса сообщает, что в прошлом задержанный был военнослужащим ВСУ в чине капитана, а также служил в СБУ. Российская сторона раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше