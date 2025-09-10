В Министерстве иностранных дел России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения военного контингента из стран-участниц НАТО на территории бывшей советской республики, звучащие в Великобритании и других европейских государствах, в российском внешнеполитическом ведомстве ранее назвали подстрекательством к продолжению военного конфликта.