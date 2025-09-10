Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши

Reuters и Financial Times отмечали, что это первый случай с начала конфликта России и Украины, когда Польша задействовала средства ПВО в своем воздушном пространстве. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта — два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине, сообщал портал Onet. На данным момент, как пишет RMF24, остается закрытым только аэропорт в Люблине.