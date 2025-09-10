В Омске назначили нового заместителя в департамент жилищной политики

Громов является выпускником СибАДИ, где получил квалификацию инженера-экономиста. С 1996 по 2013 год он работал в администрации Октябрьского округа Омска, начиная с должности специалиста и затем став начальником отдела. В последующие годы он почти десять лет занимал пост заместителя директора омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.