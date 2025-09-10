Ричмонд
В Омске назначили нового заместителя в департамент жилищной политики

С 2023 по 2025 год Громов работал в ООО «Омский завод транспортного машиностроения».

Источник: Om1 Омск

У Ольги Парфёновой, главы омского департамента жилищной политики, появился новый заместитель — Андрей Громов.

Громов является выпускником СибАДИ, где получил квалификацию инженера-экономиста. С 1996 по 2013 год он работал в администрации Октябрьского округа Омска, начиная с должности специалиста и затем став начальником отдела. В последующие годы он почти десять лет занимал пост заместителя директора омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

С 2023 по 2025 год Громов работал в ООО «Омский завод транспортного машиностроения», где возглавлял одно из структурных подразделений.

Андрей Громов уже приступил к исполнению своих обязанностей в департаменте жилищной политики.