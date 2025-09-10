Япония закроет «Японский центр» в Хабаровске

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передаёт агентство Kyodo.
Всего прекратят работу шесть отделений организации — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Причины такого шага японская сторона не уточнила.
«Японские центры» занимались обучением японскому языку и деловым практикам, проводили бизнес-семинары в регионах, организовывали стажировки в Японии и помогали выстраивать контакты с компаниями из этой страны. Их деятельность финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Токио взял русофобский курс и присоединился к западным антироссийским санкциям. Ранее страна отозвала макет Золотого павильона Кинкакудзи из Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, подаренный в 2001 году.