Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония закроет «Японский центр» в Хабаровске

Правительство Японии приняло решение о закрытии всех филиалов «Японского центра» в России, включая хабаровский.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передаёт агентство Kyodo.

Всего прекратят работу шесть отделений организации — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Причины такого шага японская сторона не уточнила.

«Японские центры» занимались обучением японскому языку и деловым практикам, проводили бизнес-семинары в регионах, организовывали стажировки в Японии и помогали выстраивать контакты с компаниями из этой страны. Их деятельность финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Токио взял русофобский курс и присоединился к западным антироссийским санкциям. Ранее страна отозвала макет Золотого павильона Кинкакудзи из Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, подаренный в 2001 году.